Марокко выдало России организатора борделя в Москве

В Россию из Марокко экстрадировали французского ресторатора, обвиняемого в организации в Москве борделя и распространении наркотиков.

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Скандального ресторатора, гражданина Франции Жана-Мишеля Коснюо экстрадировали из Марокко, где он скрывался, в Москву. Коммерсанта, который, по версии силовиков, был владельцем элитного борделя в российской столице, сопровождали сотрудники Интерпола. В Москве Коснюо заочно арестован по делу о содержании борделя и распространении наркотиков. В 2015 году он сбежал в Марокко из-под домашнего ареста.



В Москву директор одного из парижских рекламных агентств переехал еще в 90-е годы. В многочисленных интервью он признавался, что его поразила российская природа, ее романтика, к тому же здесь он встретил настоящую любовь. Коснио даже говорил, что намерен получить российское гражданство.



Однако, по мнению сыщиков, романтика была лишь прикрытием, а на самом деле Коснио наладил в столице крупный бизнес. Он начал с небольшого ресторана, но спустя всего несколько лет стал лидером крупной сети стриптиз-клубов. Там работали около сотни танцовщиц, которых Коснио, по версии следствия, принуждал оказывать гостям интимные услуги. В рекламных проспектах не скрывалось, что даже официантки клубов готовы воплотить в жизнь самые бурные фантазии посетителей.



Не обходилось и без торговли запрещенными веществами. Оперативники обнаружили наркотики в ходе обысков в подмосковном коттедже Коснио. Не исключено, что наркотики предназначались не только владельцу элитного заведения, но и посетителям клуба. Доказать это сыщикам предстоит уже в суде.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.