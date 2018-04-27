СМИ: правительство планирует дать каждому россиянину единый номер

Правительство намерено присвоить каждому гражданину РФ идентификационный номер для упрощения работы с государственными структурами и банками.
Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений каждого россиянина планируется объединить с помощью единого идентификатора. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку. Регулятор будет заниматься этой разработкой совместно с Минфином и Минкомсвязи, источники в министерствах подтвердили эту информацию. Сообщается также, что ЦБ уже провел закрытую встречу, посвященную введению единого номера.
Источник: «На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году».
Ожидается, что привязка данных о гражданах из разных баз к единому номеру ускорит и облегчит работу с банками и госорганизациями, а также снизит вероятность ошибок при введении данных для предоставления разных услуг. Новшество будет касаться физических лиц. Отмечается, что аналог единого идентификатора гражданина существует в ряде европейских стран, например, в Финляндии, Болгарии и во Франции.
Источник: «На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году».
Ожидается, что привязка данных о гражданах из разных баз к единому номеру ускорит и облегчит работу с банками и госорганизациями, а также снизит вероятность ошибок при введении данных для предоставления разных услуг. Новшество будет касаться физических лиц. Отмечается, что аналог единого идентификатора гражданина существует в ряде европейских стран, например, в Финляндии, Болгарии и во Франции.
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