Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  

    Минздрав: в России стали пить на 40% меньше

    1 комментарий
    Минздрав: в России стали пить на 40% меньше

    Минздрав: в России стали пить на 40% меньше

    Минздрав: в России стали пить на 40% меньше

    Потребление алкоголя в России за последние 12 лет сократилось на 40%.

    Расчеты на душу населения привели в Министерстве здравоохранения.

    В ведомстве отметили, что к таким результатам привела работа по борьбе со злоупотреблением алкоголя. В частности, за прошедшие годы заработал запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8:00.

    Также алкоголь, включая пиво, нельзя купить в образовательных, культурных и медицинских учреждениях, а также на спортивных объектах и прилегающих к ним территориях, например на стадионах.

    Кроме того, Минздрав поддерживает ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru