Минздрав: в России стали пить на 40% меньше

Потребление алкоголя в России за последние 12 лет сократилось на 40%.
Расчеты на душу населения привели в Министерстве здравоохранения.
В ведомстве отметили, что к таким результатам привела работа по борьбе со злоупотреблением алкоголя. В частности, за прошедшие годы заработал запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8:00.
Также алкоголь, включая пиво, нельзя купить в образовательных, культурных и медицинских учреждениях, а также на спортивных объектах и прилегающих к ним территориях, например на стадионах.
Кроме того, Минздрав поддерживает ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что к таким результатам привела работа по борьбе со злоупотреблением алкоголя. В частности, за прошедшие годы заработал запрет на продажу спиртного с 23:00 до 8:00.
Также алкоголь, включая пиво, нельзя купить в образовательных, культурных и медицинских учреждениях, а также на спортивных объектах и прилегающих к ним территориях, например на стадионах.
Кроме того, Минздрав поддерживает ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения, передает РИА Новости.
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