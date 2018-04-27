В Кузбассе кровля заброшенного здания убила школьницу

В Кемеровской области
13-летняя девочка погибла при обрушении кровли заброшенного здания. Еще один подросток попал в больницу с травмами.
Трагедия случилась накануне вечером в поселке Благодатном. По предварительным данным, кровля обрушилась в аварийном здании бывшего административного строения. Во время ЧП там находилась компания подростков.
В результате одна из рухнувших бетонных конструкций насмерть придавила 13-летнюю девочку. Еще один подросток — мальчик 14 лет — получил травмы и был госпитализирован, сообщают в СУ СКР по региону.
Следователи начали проверку, они выясняют, кому принадлежит здание и почему доступ в него оставался открытым для школьников.
В результате одна из рухнувших бетонных конструкций насмерть придавила 13-летнюю девочку. Еще один подросток — мальчик 14 лет — получил травмы и был госпитализирован, сообщают в СУ СКР по региону.
Следователи начали проверку, они выясняют, кому принадлежит здание и почему доступ в него оставался открытым для школьников.
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