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    В Кузбассе кровля заброшенного здания убила школьницу

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    • Фото: СК РФ
    В Кузбассе кровля заброшенного здания убила школьницу

    В Кузбассе кровля заброшенного здания убила школьницу

    В Кузбассе кровля заброшенного здания убила школьницу
  • Фото: СК РФ

    • В Кемеровской области 13-летняя девочка погибла при обрушении кровли заброшенного здания. Еще один подросток попал в больницу с травмами.

    Трагедия случилась накануне вечером в поселке Благодатном. По предварительным данным, кровля обрушилась в аварийном здании бывшего административного строения. Во время ЧП там находилась компания подростков.

    В результате одна из рухнувших бетонных конструкций насмерть придавила 13-летнюю девочку. Еще один подросток — мальчик 14 лет — получил травмы и был госпитализирован, сообщают в СУ СКР по региону.

    Следователи начали проверку, они выясняют, кому принадлежит здание и почему доступ в него оставался открытым для школьников.

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