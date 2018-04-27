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    В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

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    • Фото: МВД по Чувашской Республике
    В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

    В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

    В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек
  • Фото: МВД по Чувашской Республике

    • В Чебоксарах маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. После ДТП к медикам обратились водитель и 11 пассажиров маршрутки.

    Авария случилась поздно вечером 26 апреля. По словам представителя МВД по республике Олега Ашнина, водитель легковушки не справился с управлением, пересек разделительную полосу и столкнулся с маршруткой.

    В результате в больницу попали водитель и 11 пассажиров маршрутки, двое из которых госпитализированы. Был также госпитализирован водитель иномарки, он находится в тяжелом состоянии.

    Ашнин уточнил, что остальные пострадавшие от госпитализации отказались, и после оказания помощи были отпущены домой.


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