В Шереметьево встретили чемпионский борт. Российские боксеры триумфально вернулись с первенства Европы среди юниоров.

Юным спортсменам удалось завоевать шесть золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых медали и первое общекомандное место чемпионата.



Турнир в Италии впервые проходил одновременно среди мужчин и женщин, соревнования стали квалификационными на первенство мира и юношеские Олимпийские игры.



Виктор Фархутдинов, старший тренер сборной РФ по боксу среди юниоров: «Команда отработала на высшем уровне. Можно было еще две медали забрать, но не стали жадничать».



Мужская юниорская сборная России признана лучшей командой турнира. Лучшим боксером тоже назвали россиянина Илью Попова.