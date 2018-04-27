В Шереметьево встретили чемпионский борт. Российские боксеры триумфально вернулись с первенства Европы среди юниоров.
Юным спортсменам удалось завоевать шесть золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых медали и первое общекомандное место чемпионата.
Турнир в Италии впервые проходил одновременно среди мужчин и женщин, соревнования стали квалификационными на первенство мира и юношеские Олимпийские игры.
Виктор Фархутдинов, старший тренер сборной РФ по боксу среди юниоров: «Команда отработала на высшем уровне. Можно было еще две медали забрать, но не стали жадничать».
Мужская юниорская сборная России признана лучшей командой турнира. Лучшим боксером тоже назвали россиянина Илью Попова.
Турнир в Италии впервые проходил одновременно среди мужчин и женщин, соревнования стали квалификационными на первенство мира и юношеские Олимпийские игры.
Виктор Фархутдинов, старший тренер сборной РФ по боксу среди юниоров: «Команда отработала на высшем уровне. Можно было еще две медали забрать, но не стали жадничать».
Мужская юниорская сборная России признана лучшей командой турнира. Лучшим боксером тоже назвали россиянина Илью Попова.
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