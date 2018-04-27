Джонсон: НАТО должно призвать РФ к ответу за «безрассудное поведение»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что НАТО должно призвать Россию к ответу за ее «безрассудное и дестабилизирующее поведение». Об этом говорится в его заявлении, распространенном в преддверии встречи глав МИД Североатлантического альянса в Брюсселе 27 апреля.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована мгновенным ответом альянса на атаки в Солсбери и в Сирии, а также проявлением солидарности с действиями Великобритании. Мы стали свидетелями аналогичной поддержки со стороны ЕС и стран Группы семи. Теперь мы должны сохранить динамику и призвать Россию к ответу за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение».
Он также добавил, что в ходе выступления на саммите намерен призвать союзников делать больше для «борьбы с „гибридными угрозами“, такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России», передает РИА Новости.
Он также добавил, что в ходе выступления на саммите намерен призвать союзников делать больше для «борьбы с „гибридными угрозами“, такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России», передает РИА Новости.
Комментарии