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    Джонсон: НАТО должно призвать РФ к ответу за «безрассудное поведение»

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    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson
    Джонсон: НАТО должно призвать РФ к ответу за «безрассудное поведение»

    Джонсон: НАТО должно призвать РФ к ответу за «безрассудное поведение»

    Джонсон: НАТО должно призвать РФ к ответу за «безрассудное поведение»
  • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson

    • Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что НАТО должно призвать Россию к ответу за ее «безрассудное и дестабилизирующее поведение». Об этом говорится в его заявлении, распространенном в преддверии встречи глав МИД Североатлантического альянса в Брюсселе 27 апреля.

    Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована мгновенным ответом альянса на атаки в Солсбери и в Сирии, а также проявлением солидарности с действиями Великобритании. Мы стали свидетелями аналогичной поддержки со стороны ЕС и стран Группы семи. Теперь мы должны сохранить динамику и призвать Россию к ответу за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение».

    Он также добавил, что в ходе выступления на саммите намерен призвать союзников делать больше для «борьбы с „гибридными угрозами“, такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России», передает РИА Новости.

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