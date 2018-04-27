Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ЦРУ

    комментировать

    Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ЦРУ

    Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ЦРУ

    Заместитель директора ЦРУ Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице ЦРУ в Twitter.

    Хаспел заняла этот пост после того, как прежний директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США.

    Джина Хаспел, исполняющая обязанности директора ЦРУ: «Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и, как и всегда, делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной».

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил Джину Хаспел на место директора ЦРУ. Если ее кандидатуру утвердят, она станет первой женщиной во главе этого ведомства. Но далеко не все согласны с кандидатурой Хаспел из-за ее прошлого. В частности, сообщалось, что она надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru