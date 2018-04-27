Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ЦРУ

Заместитель директора ЦРУ Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице ЦРУ в Twitter.

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Хаспел заняла этот пост после того, как прежний директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США.



Джина Хаспел, исполняющая обязанности директора ЦРУ: «Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и, как и всегда, делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной».



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил Джину Хаспел на место директора ЦРУ. Если ее кандидатуру утвердят, она станет первой женщиной во главе этого ведомства. Но далеко не все согласны с кандидатурой Хаспел из-за ее прошлого. В частности, сообщалось, что она надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме.