Вертолет упал на инженера, работавшего на месте крушения другого вертолета: видео

Работавший на месте крушения вертолета авиаинженер из Колумбии погиб, когда на него упал другой вертолет. Момент крушения сняли на видео.
На кадрах записи видно, как летательный аппарат зависает над местом крушения, а затем неожиданно теряет управление и падает прямо на стоящих внизу людей. По словам представителей местных властей, причиной падения стала техническая неисправность, передает The Independent.
В результате крушения погиб начальник службы технического обслуживания компании Helifly Иван Андрес Лопес Лондоньо. Больше никто из находившихся на месте ЧП не пострадал.
В результате крушения погиб начальник службы технического обслуживания компании Helifly Иван Андрес Лопес Лондоньо. Больше никто из находившихся на месте ЧП не пострадал.
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