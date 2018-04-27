В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В столице прошла первая ночная репетиция парада Победы. И не будет преувеличением сказать, что за ней следил весь мир. Слишком много в этом году говорилось о новейших образцах российского оружия, чтобы такое событие прошло незамеченным. Что же покажут 9 мая наши военные?

Торжественным маршем по Красной площади прошли пешие парадные расчеты Московского гарнизона, представляющие лучшие военные училища и разные рода войск. Среди них воспитанники филиала военно-морского Нахимовского училища из Севастополя.



Но самая зрелищная часть началась сразу после них. На Красную площадь вышла военная техника — более 150 единиц. И среди них немало новинок. Например, впервые здесь появились боевые машины поддержки танков «Терминатор-2».



Кроме того, на параде 9 Мая будут представлены и самые настоящие боевые роботы: гусеничный робот-сапер «Уран-6» и дистанционно управляемая боевая беспилотная машина «Уран-9». Пройдут по центру столицы и новинки прошлого парада: знаменитый уже танк «Армата» и арктические варианты зенитных комплексов «Тор-М2» и «Панцирь-С».



Воздушная техника в репетиции парада участия не принимала. Но уже известно, что зрителей ждет немало интересного: новый Су-57, получивший для парада специальную ливрею, а также Миг-31 с макетом ракеты «Кинжал».