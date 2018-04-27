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    Деревня программистов: как в вятских лесах появилась своя кремниевая долина. Интернет, спецрепортаж Итогов дня, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДеревня программистов: как в вятских лесах появилась своя кремниевая долина

    Деревня программистов: как в вятских лесах появилась своя кремниевая долина

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    Деревня программистов: как в вятских лесах появилась своя кремниевая долина

    Деревня программистов: как в вятских лесах появилась своя кремниевая долина

    Деревня программистов: как в вятских лесах появилась своя кремниевая долина

      Своя кремниевая долина появилась в вятских лесах. На первый взгляд, выглядит это все довольно фантастически: самые продвинутые люди нашего времени бросили насиженные места и уехали вместе с семьями из мегаполисов в глушь. Что заставило IT-специалистов пойти на столь решительный шаг?

      В «деревне программистов» поселились не только уставшие от шума москвичи. В восьми домах живут понаехавшие пензенцы, коми, кировчане и петербуржцы. Они признаются — растить картошку и пасти коров не собираются. Эти дома для них — как квартиры, только за городом.

      Обустройство на новом месте «понаехавшие» начали с самого главного — провели Интернет. Сто мегабит по проводам до каждого участка. Работают IT-специалисты удаленно, так что зарплаты у них совсем не деревенские. Но в планах не только работа. В своем «раю для программистов» они хотят организовать летнюю школу.

      Алексей Конышев, программист: «Летом мы собираемся здесь открыть летную школу программирования. Вот представьте себе: что если бы школьники вот в этих деревнях зарабатывали пусть даже не сто, а хотя бы пятьдесят тысяч. Каждый год появлялось бы десять, двадцать, тридцать таких школьников».

      И получается какая-то уже совсем новая философия возрождения села: зачем уезжать в город и работать там от звонка до звонка, когда зарабатывать можно где угодно.

      Подробности — в видеоматериале.

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