ФСБ пресекла деятельность 12 боевиков в нескольких регионах России

Сегодня стало известно о ликвидации террористических ячеек сразу в нескольких российских регионах. В Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт против представителей власти, в Дагестане раскрыли серию готовившихся покушений, а в Поволжье и Сибири пресекли деятельность вербовщиков в ряды боевиков.

Расследование привело оперативников ФСБ к небольшому коттеджу на окраине Дербента. На этот адрес бойцы спецназа взяли бронетехнику и робота-минера. Местных жителей попросили укрыться дома. По информации оперативников, в доме должны были прятаться вооруженные боевики, планировавшие покушения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Уже через несколько секунд обследование территории обернулось настоящей бойней.



Сдаваться боевики не захотели и какое-то время активно отстреливались. Несколько минут шла непрерывная стрельба, звучали взрывы. В итоге террористов, находившихся в коттедже, уничтожили. На месте сотрудники ФСБ обнаружили автоматы Калашникова, пистолеты, гранатометы и множество боеприпасов. По информации оперативников, эти боевики присягнули главарю запрещенной в России группировки ИГИЛ.



Одновременно проходила операция в Ставропольском крае. В доме в Шпаковском районе укрывался еще один террорист. Он планировал нападение на здание краевой администрации и местное управление ФСБ. Незадолго до этой спецоперации он также присягнул на верность главарю ИГИЛ. И снял это на видео.



При появлении сотрудников ФСБ преступник активно сопротивлялся, поэтому был ликвидирован на месте. Его арсенал оказался не таким богатым, все — самодельное. У него нашли обрез, произведенную в кустарных условиях взрывчатку, а также схемы зданий, которые собирался атаковать, и рукописный текст присяги террористам.



В это же время спецоперации проходили в Татарстане, Омской и Ульяновской областях. Оперативники сообщают о том, что пресекли деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур.