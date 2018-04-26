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    На Нижнюю дачу Николая II пустили первых экскурсантов. Петергоф, Санкт-Петербург, выставки и музеи, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Нижнюю дачу Николая II пустили первых экскурсантов

    На Нижнюю дачу Николая II пустили первых экскурсантов

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    На Нижнюю дачу Николая II пустили первых экскурсантов

    На Нижнюю дачу Николая II пустили первых экскурсантов

      Участникам проекта «Открытый город» удалось на семь лет раньше туристов увидеть процесс реставрации императорской резиденции в парке «Александрия», что входит в состав ГМЗ «Петергоф».

      Участникам проекта «Открытый город», пропагандирующего познавательные прогулки по малодоступным широкой публике достопримечательностям Петербурга, позволили побывать на уникальной реставрационной площадке — Нижней даче Александрии в Петергофе.

      Памятник архитектуры, под крышей которого появился на свет единственный сын Николая II цесаревич Алексей и был подписан манифест о вступлении России в Первую мировую войну, с середины прошлого века стремительно разрушался. Только два года назад руководством ГМЗ «Петергоф» был утвержден проект реконструкции. Для специалистов крайне важно провести консервацию сохранившихся подлинных элементов конструкций.

      Самый посещаемый в Александрии Фермерский дворец «Открытому городу» тоже показали в неурочное время. Только с июня экскурсии в летней резиденции Александра II будут проводить ежедневно. Пока же избранные посетители с зелеными эмблемами на груди без суеты насладились атмосферой былой загородной жизни на тематической экспозиции «Петергофские дачники».

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