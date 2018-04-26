На Нижнюю дачу Николая II пустили первых экскурсантов

Участникам проекта «Открытый город» удалось на семь лет раньше туристов увидеть процесс реставрации императорской резиденции в парке «Александрия», что входит в состав ГМЗ «Петергоф».

Участникам проекта «Открытый город», пропагандирующего познавательные прогулки по малодоступным широкой публике достопримечательностям Петербурга, позволили побывать на уникальной реставрационной площадке — Нижней даче Александрии в Петергофе.



Памятник архитектуры, под крышей которого появился на свет единственный сын Николая II цесаревич Алексей и был подписан манифест о вступлении России в Первую мировую войну, с середины прошлого века стремительно разрушался. Только два года назад руководством ГМЗ «Петергоф» был утвержден проект реконструкции. Для специалистов крайне важно провести консервацию сохранившихся подлинных элементов конструкций.



Самый посещаемый в Александрии Фермерский дворец «Открытому городу» тоже показали в неурочное время. Только с июня экскурсии в летней резиденции Александра II будут проводить ежедневно. Пока же избранные посетители с зелеными эмблемами на груди без суеты насладились атмосферой былой загородной жизни на тематической экспозиции «Петергофские дачники».