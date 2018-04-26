Знатоки футбола добиваются появления в Петербурге памятника Георгию Дюперрону

В 1897 году в Петербурге состоялся первый футбольный матч. Его организовал юрист и истинный поклонник футбола, ставший основоположником английской игры в Северной столице. Однако памятника Дюперрону до сих пор нет.

Историк футбола Юрий Лукосяк почти 20 лет пытается добиться увековечивания памяти основоположника российского футбола Георгия Дюперрона. Для памятника даже нашли подходящее место, но пока дальше мечты дело не идет. Слишком много бюрократических препонов. Хотя появление в Петербурге мемориальной доски спортсмену, открытие которой намечено на конец мая, можно считать первым шагом к давней мечте.



Юрий Лукосяк, спортивный журналист: «Петербург, к сожалению, не эксплуатирует два очень важных тезиса. То, что это Родина отечественного футбола. Второй момент — это то, что Георгий Александрович Дюперрон — основоположник нашего футбола. Мы должны в нашей стране сформировать эту характеристику».



Появилась идея увековечить память о Георгии Дюперроне в бронзе. Семен изучил основоположника футбола со всех сторон. Просмотрел десятки архивных фотографии. Юрист по образованию, спортсмен по призванию был крупным мужчиной. Скульптуры получились более изящные. Дюперрона изобразили в шляпе, с тростью, но без мяча.



Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, скульптуру Дюперонна мечтают установить на Васильевском острове. Там, где раньше был плац кадетского корпуса. Сейчас это территория Санкт-Петербургского государственного университета. Но 121 год назад именно здесь состоялся первый официальный футбольный матч. Русские против англичан. И это была заслуга Георгия Дюперрона.



В Петербурге памятников футболистам всего два. Один посвящен блокадному матчу, другой — легендарному игроку Всеволоду Боброву.