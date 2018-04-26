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    Московские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада. дороги, дорожное движение, Москва, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада

    Московские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада

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    Московские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада

    Московские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада

    Московские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада

      В Москве на Красной площади этой ночью пройдет первая репетиция парада Победы. Многие улицы сегодня перекроют для проезда военной техники.

      В районе 17:00 закроют участок от Силикатного проезда вдоль Звенигородского шоссе, по улице Народного ополчения до Нижних Мнёвников. Нельзя будет проехать по Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской и по Триумфальной площади. Затем примерно в 18:00 закроют движение по Тверской, Моховой, Охотному Ряду и Большой Дмитровке.

      В 22:40 перекроют участок от Кремлёвской набережной до улицы Садовая-Кудринская, включая Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, а также Болотную и Боровицкую площади.

      Москвичей, которым нужно в центр, просят пользоваться метро. Сразу после прохождения колонн военной техники все ограничения снимут.

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