Московские улицы перекроют в связи с ночной репетицией парада

В Москве на Красной площади этой ночью пройдет первая репетиция парада Победы. Многие улицы сегодня перекроют для проезда военной техники.

В районе 17:00 закроют участок от Силикатного проезда вдоль Звенигородского шоссе, по улице Народного ополчения до Нижних Мнёвников. Нельзя будет проехать по Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской и по Триумфальной площади. Затем примерно в 18:00 закроют движение по Тверской, Моховой, Охотному Ряду и Большой Дмитровке.



В 22:40 перекроют участок от Кремлёвской набережной до улицы Садовая-Кудринская, включая Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, а также Болотную и Боровицкую площади.



Москвичей, которым нужно в центр, просят пользоваться метро. Сразу после прохождения колонн военной техники все ограничения снимут.