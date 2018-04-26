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    Умер актер Олег Треповский

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    • Фото: actoronline.ru
    Умер актер Олег Треповский

    Умер актер Олег Треповский

    Умер актер Олег Треповский
  • Фото: actoronline.ru

    • Народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский, скончался в возрасте 52 лет.

    Как передает РИА Новости, актер ушел из жизни 25 апреля, но о его кончине было объявлено только сегодня. Информации о причине смерти артиста пока нет.

    Треповский родился в 1965 году в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего стал актером Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста.

    Треповский снялся в десятках кино- и телепроектов, наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «День рождения Буржуя», «Слуга народа» и «Сваты».

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