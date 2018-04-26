Умер актер Олег Треповский

Народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский, скончался в возрасте 52 лет.
Как передает РИА Новости, актер ушел из жизни 25 апреля, но о его кончине было объявлено только сегодня. Информации о причине смерти артиста пока нет.
Треповский родился в 1965 году в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего стал актером Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста.
Треповский снялся в десятках кино- и телепроектов, наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «День рождения Буржуя», «Слуга народа» и «Сваты».
Треповский родился в 1965 году в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, после чего стал актером Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста.
Треповский снялся в десятках кино- и телепроектов, наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «День рождения Буржуя», «Слуга народа» и «Сваты».
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