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    Суд огласил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве мэра Дзержинского. Московская область, приговоры, расследование, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд огласил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве мэра Дзержинского

    Суд огласил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве мэра Дзержинского

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    Суд огласил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве мэра Дзержинского

    Суд огласил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве мэра Дзержинского

    Суд огласил оправдательный приговор подозреваемому в убийстве мэра Дзержинского

      Дмитрия Лукина считали организатором заказного убийства мэра подмосковного города. Однако присяжные заседатели его оправдали.

      Ни конвоиров, ни адвоката, самого подсудимого тоже нет, но его присутствие в суде необязательно. Ведь присяжные на прошлом слушании единогласно решили: Дмитрий Лукин невиновен в организации заказного убийства мэра города Дзержинский Виктора Доркина. Сегодня судье ничего не оставалась, кроме как зачитать оправдательный приговор. А гособвинители теперь готовятся к тому, чтобы оспорить это решение в высшей инстанции.

      Лукин последние два года провел в следственном изоляторе, где по совету юристов принял решение попросить рассматривать его дело с участием коллегии присяжных, и он не прогадал.

      Дмитрий Лукин: «Увидел их тяжелую, скрупулезную работу. У них (присяжных — ред.) мелочей не было. У них действительно был интерес определить, виновен я или нет. И они это определили».

      Градоначальник Доркин был убит в марте 2006-го во дворе собственного дома. Он возвращался с интервью на местном телеканале. У мэра не было ни служебного авто, ни личной охраны. Киллеры, разумеется, знали об этом. Доркина караулили возле подъезда. По подсчетам криминалистов, в него выстрелили не менее 40 раз.

      Проститься с чиновником пришел едва ли не весь город. Очередь растянулась на сотни метров.

      Наручники на киллеров надели несколько месяцев спустя. Во время допросов они навали имя заказчика — бизнесмен Лукин, с которым у Доркина якобы был конфликт. Почти 10 лет коммерсант находился в международном розыске. Его задержали в аэропорту Внуково в 2016-м и сразу же отправили в СИЗО, поскольку он ранее был заочно арестован.

      Наталья Забрудская, адвокат: «За время содержания под стражей Дмитрий Анатольевич подорвал, конечно, здоровье, у него серьезные проблемы с сердцем, и сейчас он занимается восстановлением».

      Где именно Лукин будет восстанавливать здоровье, пока не ясно. По информации следователей, раньше коммерсант был частым гостем на курортах Испании и Кипра. А теперь у него есть полное право покинуть территорию нашей страны, даже учитывая то, что приговор не вступил в законную силу.

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