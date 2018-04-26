В Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня отмечают годовщину самой страшной в истории человечества техногенной аварии.

32 года назад на Украине взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Тогда гигантское радиоактивное облако накрыло десятки стран. Жертвами лучевой болезни стали тысячи человек, пострадали сотни тысяч.



В Москве память погибших почтили сегодня на Поклонной горе. Там состоялся марш ликвидаторов и ветеранов подразделений особого риска. Они возложили цветы к недавно открытому памятнику участникам работ в Чернобыле.



