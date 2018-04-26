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26 апреля, 15:30
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    В Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Москва, памятные даты, Чернобыль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС

    В Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС

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    В Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС

    В Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС

    В Москве почтили память пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС

      Сегодня отмечают годовщину самой страшной в истории человечества техногенной аварии.

      32 года назад на Украине взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Тогда гигантское радиоактивное облако накрыло десятки стран. Жертвами лучевой болезни стали тысячи человек, пострадали сотни тысяч.

      В Москве память погибших почтили сегодня на Поклонной горе. Там состоялся марш ликвидаторов и ветеранов подразделений особого риска. Они возложили цветы к недавно открытому памятнику участникам работ в Чернобыле.

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