Аня Чиповская и Никита Панфилов сыграют супругов в новом сериале НТВ «Победители»

Скоро в эфир телеканала НТВ выйдет многосерийный телефильм «Победители». Главные роли в картине исполнили Никита Панфилов, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Евгений Антропов и Фёдор Лавров.

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Сюжет исторического сериала разворачивается в Санкт-Петербурге 1895 года. На всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова (Никита Панфилов), не проигравшего ни одного судебного процесса. Помогают ему верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич (Никита Ефремов) и Михаил Заварзин (Евгений Антропов).



Герои уже давно стали абсолютными звездами на небосклоне столичной богемы. Достать билет на судебное заседание сложнее, чем в модный театр. Но однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин (Фёдор Лавров), за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель — выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Теперь героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою репутацию.



Аня Чиповская исполнила роль Веры Андроновой, супруги непобедимого адвоката.



Анна Чиповская: «Моя героиня — женщина-семья, женщина-тыл. Они счастливы с Андроновым, им повезло, прошло время, но они все так же нежно влюблены. Она, безусловно, стержень их дома, в ней много мудрости, много терпения, много любви. Она справляется со всеми препятствиями и искушениями на своем пути именно потому, что семья для нее важнее всего. Это большая редкость, и это очень ценно».



Профессия главных героев в XIX веке была по-настоящему звездной. Выступления лучших адвокатов на открытых процессах собирали полные залы, как в театре, на них продавались билеты, их перекупали и даже подделывали. Именно этот факт вдохновил Дмитрия Константинова на создание этого сценария. Зрители смогут погрузиться в то время, когда жаркие судебные схватки были любимым зрелищем народа, и насладиться не только блестящей работой автора, но также красочными декорациями и любимыми актерами, представшими в новых образах.