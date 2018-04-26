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    Водитель автобуса в Рыбинске потерял сознание во время движения: видео. автобусы, ДТП, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель автобуса в Рыбинске потерял сознание во время движения: видео

    Водитель автобуса в Рыбинске потерял сознание во время движения: видео

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    Водитель автобуса в Рыбинске потерял сознание во время движения: видео

    Водитель автобуса в Рыбинске потерял сознание во время движения: видео

    Водитель автобуса в Рыбинске потерял сознание во время движения: видео

      Вовремя отреагировали пассажиры городского автобуса в Рыбинске: они заметили, что водитель в пути потерял сознание, и взяли ситуацию под контроль.

      Пока одни люди оказывали шоферу первую помощь, другие смогли увести машину с трассы на обочину. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

      На записи видно, что автобус выехал на встречную полосу, а затем и на газон. После этого пассажиры без паники начали покидать салон, а затем вызвали скорую. Врачи сейчас выясняют причину приступа у водителя.

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