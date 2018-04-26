Россиянка пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Отыскать россиянку, которая пропала во время путешествия по Юго-Восточной Азии, помогут дипломаты. Близкие сообщили, что туристка отправилась в Таиланд и перестала выходить на связь. Выяснилось, что тур закончился, но она решила остаться и сняла квартиру. А спустя несколько дней ее телефон замолчал. Не исключено, что девушка находится в другой стране.

О таинственном исчезновении Риммы Хаметовой ее родные и близкие весьма осторожно заговорили еще в марте. Тогда девушка перестала выходить на связь и публиковать фотографии в социальных сетях. Выдвигали самые разные предположения и даже шутили: мол, в солнечной Паттайе нашла себе кавалера и работу по душе и просто забылась.



Но до сих пор о ее местоположении нет информации. Отец, который живет во Владивостоке, не находит себе места. Подруги по крупицам собирают информацию в Интернете и там же просят помощи в поисках у неравнодушных жителей Таиланда. Именно они, кстати, и сообщили: сейчас девушка может находиться совсем в другой стране.



Близкие вспоминают, что Римма всегда отличалась особой страстью к путешествиям. А потому никто не удивился, когда девушка, вернувшись из Египта, тут же засобиралась в Таиланд. В стране улыбок хотела отметить свой день рождения и сразу вернуться назад. Но когда отдых на курорте подошел к концу, Римма ошарашила родных неожиданным известием: о том, что решила остаться в королевстве и уже подыскала себе уютную квартиру в аренду.



Все это время она исправно звонила отцу и подругам и отчитывалась о своих планах. В своем последнем разговоре сообщила, что заканчивается срок действия визы. Однако о том, что вернется на родину, и речи не шло. Эти же слова подтвердила и знакомая Риммы из Таиланда — Диана Никитина.



Диана Никитина: «Она делилась впечатлениями о том, как она живет в Паттайе, нужно визу продлевать, и она останется в Таиланде. Я предложила поехать со мной на Пхукет, что там красивее место и ей понравится больше».



Родные девушки уже обратились в полицию и посольство нашей страны в Таиланде. Там обещали помочь. В турфирме, которая занималась оформлением путевки для девушки, лишь развели руками. Римма должна была вылететь обратно еще 10 февраля, но без объяснения причин сдала обратный билет.



Есть в этой истории и еще одна подозрительная деталь. Подруги Риммы заметили, что сразу после исчезновения девушки в социальной сети появилась весьма странная страница. Ее создатель — некий мужчина из Индии по имени Хеманта, который уверяет, что знаком с Риммой, и переписывался с ней. Он активно публикует ее фотографии и также просит о помощи в поисках. Вот только близкие никогда прежде о нем не слышали. Его роль в жизни девушки непонятна.



Подробности — в видеоматериале.