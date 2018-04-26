Прыгнувший под поезд московский блогер ответит за экстремальные съемки в метро

Московский видеоблогер в погоне за популярностью спустился с платформы на рельсы и лег под поезд. Дежурная по станции подумала, что произошел несчастный случай, и собиралась оказать молодому человеку помощь. Однако когда состав уехал, молодой человек и оператор поспешили удалиться.

500 блогосфера

Интернет

метро

Москва

Спустя несколько часов после инцидента соответствующее видео появилось на страничке блогера. Так что установить личность автора стражам порядка не составило труда. Уже сейчас понятно, что этот поступок может стоить шутнику чрезвычайно дорого. На страничке блогера нашли и другие вызывающие записи, которые также были сделаны в метро. На одном из них, например, он мешает пассажирам выходить из вагона.



Правоохранители хотят пригласить блогера Алексея Дербилова в участок для разъяснительной беседы. Очевидно, что объясняться перед стражами порядка пранкеру придется и по поводу других роликов.



Специфическое чувство юмора Дербилов демонстрирует во многих своих роликах. То разбивает сырое яйцо о голову товарища, то прыгает в холодную воду. А в одном из своих роликов пранкер вынес манекен из магазина одежды. В активе Дербилова также поездка на тележке с веслом и в шлеме по торговому залу супермаркета. Кроме того, он несколько раз хватал незнакомых женщин и тащил в сторону. А также висел вниз головой на поручнях вагона, переодевался в пожарного и бегал с огнетушителем по дорогам.



Судя по интервью блогера, он прекрасно понимает, что идет вразрез с представлениями о правопорядке. Осталось ему только встретиться с полицейскими. Чем закончится этот разговор, будет зависеть от самого пранкера.