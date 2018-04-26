Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
26 апреля, 15:30
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Пьяный мужчина изрезал ножом таксиста и своего приятеля в центре Москвы

    комментировать

    Пьяный мужчина изрезал ножом таксиста и своего приятеля в центре Москвы

    Пьяный мужчина изрезал ножом таксиста и своего приятеля в центре Москвы

    Полицейские задержали мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения в центре Москвы напал с ножом на таксиста, ранив его и своего приятеля, находившегося в салоне машины.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «в полицию поступило сообщение о том, что на Звенигородском шоссе из автомобиля выбежал мужчина с ножом в руке, а рядом с ним находится другой мужчина с ножевыми ранениями».

    Из сообщения источника: «Позже полицейские установили, что пострадавшим является частный таксист, который сообщил, что вез двух пьяных мужчин, один из которых беспричинно начал наносить удары ножом своему приятелю и водителю такси».

    По информации источника, инцидент произошел 21 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что подозреваемый в преступлении задержан, возбуждено уголовное дело.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru