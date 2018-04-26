Пьяный мужчина изрезал ножом таксиста и своего приятеля в центре Москвы

Полицейские задержали мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения в центре Москвы напал с ножом на таксиста, ранив его и своего приятеля, находившегося в салоне машины.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «в полицию поступило сообщение о том, что на Звенигородском шоссе из автомобиля выбежал мужчина с ножом в руке, а рядом с ним находится другой мужчина с ножевыми ранениями».
Из сообщения источника: «Позже полицейские установили, что пострадавшим является частный таксист, который сообщил, что вез двух пьяных мужчин, один из которых беспричинно начал наносить удары ножом своему приятелю и водителю такси».
По информации источника, инцидент произошел 21 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что подозреваемый в преступлении задержан, возбуждено уголовное дело.
Из сообщения источника: «Позже полицейские установили, что пострадавшим является частный таксист, который сообщил, что вез двух пьяных мужчин, один из которых беспричинно начал наносить удары ножом своему приятелю и водителю такси».
По информации источника, инцидент произошел 21 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что подозреваемый в преступлении задержан, возбуждено уголовное дело.
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