В Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II

В Тобольске открылся первый в России музей, экспонаты которого полностью посвящены семье императора Николая II. В бывшем губернаторском доме, где несколько месяцев жили в ссылке Романовы, историки собрали их личные вещи: мебель, иконы, евангелие Александры Фёдоровны и «волшебный фонарь» цесаревича Алексея — прообраз современного проектора.

Как сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова, совсем недавно это были не музейные залы, а кабинеты местных чиновников. Последние 50 лет дом номер 10 на улице Мира в Тобольске занимала районная администрация. Историки несколько лет убеждали: здание с такой историей должно иметь другое предназначение.



Ирина Сергеева, экскурсовод: «13 августа 1917 года в этот дом зашел Николай II. За ним — Александра Фёдоровна. Тут же — цесаревич Алексей, великие княжны: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. И им предстояло подняться по этой лестнице».



Дом гражданского губернатора, после революции получивший название «Дом свободы», должен был стать надежной тюрьмой для свергнутого царя. Город глухой, холодной сибирской ссылки — в Тобольске семья императора провела восемь месяцев, прежде чем большевики отправили всех на верную гибель в Екатеринбург.



В экспозиции музея — уникальные вещи, относящиеся к периоду нахождения здесь царской семьи: царский фарфор, салфетки с вензелями, серебряные приборы. Один из драгоценнейших экспонатов — шелковая шаль Александры Фёдоровны. Ее императрица в знак благодарности подарила жене доктора, лечившего цесаревича Алексея.