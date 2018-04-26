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    В Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II. выставки и музеи, история, Николай II, Романовы, Тюменская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II

    В Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II

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    В Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II

    В Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II

    В Тобольске открылся первый в России музей семьи Николая II

      В Тобольске открылся первый в России музей, экспонаты которого полностью посвящены семье императора Николая II. В бывшем губернаторском доме, где несколько месяцев жили в ссылке Романовы, историки собрали их личные вещи: мебель, иконы, евангелие Александры Фёдоровны и «волшебный фонарь» цесаревича Алексея — прообраз современного проектора.

      Как сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова, совсем недавно это были не музейные залы, а кабинеты местных чиновников. Последние 50 лет дом номер 10 на улице Мира в Тобольске занимала районная администрация. Историки несколько лет убеждали: здание с такой историей должно иметь другое предназначение.

      Ирина Сергеева, экскурсовод: «13 августа 1917 года в этот дом зашел Николай II. За ним — Александра Фёдоровна. Тут же — цесаревич Алексей, великие княжны: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. И им предстояло подняться по этой лестнице».

      Дом гражданского губернатора, после революции получивший название «Дом свободы», должен был стать надежной тюрьмой для свергнутого царя. Город глухой, холодной сибирской ссылки — в Тобольске семья императора провела восемь месяцев, прежде чем большевики отправили всех на верную гибель в Екатеринбург.

      В экспозиции музея — уникальные вещи, относящиеся к периоду нахождения здесь царской семьи: царский фарфор, салфетки с вензелями, серебряные приборы. Один из драгоценнейших экспонатов — шелковая шаль Александры Фёдоровны. Ее императрица в знак благодарности подарила жене доктора, лечившего цесаревича Алексея.

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