«Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии

Российский «Бессмертный полк» присоединился в Австралии к параду памяти героев всех войн.

В стране отметили день АНЗАК — этот национальный праздник можно сравнить с Днем защитника Отечества и Днем Победы. В Австралии и Новой Зеландии отдают дань погибшим в военных конфликтах.



Российскую часть парада — а именно акцию «Бессмертный полк» — организовал Совет российских соотечественников Австралии. Члены общины вышли под флагами Российской Федерации. И, конечно, взяли с собой фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память.