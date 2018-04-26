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26 апреля, 15:00
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    «Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии. Австралия, Великая Отечественная война, День Победы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии

    «Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии

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    «Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии

    «Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии

    «Бессмертный полк» прошел маршем по улицам Австралии

      Российский «Бессмертный полк» присоединился в Австралии к параду памяти героев всех войн.

      В стране отметили день АНЗАК — этот национальный праздник можно сравнить с Днем защитника Отечества и Днем Победы. В Австралии и Новой Зеландии отдают дань погибшим в военных конфликтах.

      Российскую часть парада — а именно акцию «Бессмертный полк» — организовал Совет российских соотечественников Австралии. Члены общины вышли под флагами Российской Федерации. И, конечно, взяли с собой фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память.

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