ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка»

«Азиатско-Тихоокеанский банк» — один из крупных игроков Дальнего Востока. Денег населения там лежит примерно на 60 млрд рублей — это 41-е место в России. И сегодня Центробанк заявил о мерах по предупреждению банкротства «Азиатско-Тихоокеанского банка», иными словами — план санации.

250 банки

Центробанк

По нему банк передают Фонду консолидации банковского сектора и вводят временную администрацию. ЦБ подчеркивает: моратория на удовлетворения требований кредиторов нет, банк продолжит работать в обычном режиме.



Проблемы у «Азиатско-Тихоокеанского банка» начались еще в конце 2016 года. Тогда регулятор отозвал лицензию у его дочки «М2М Прайвет банка» и АТБ должен был создать 100-процентный резерв по его кредитам. Еще в начале этого года банк просил отсрочку, и смог ли в итоге выполнить условие — неизвестно. Также у финансовой организации есть проблемы с акционерами. Накануне сообщалось, что «Азиатско-Тихоокеанский банк» временно не открывает новые вклады, а в банке это объяснили обновлением программного обеспечения.