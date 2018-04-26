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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка». банки, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка»

    ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка»

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    ЦБ объявил о санации <nobr>«Азиатско-Тихоокеанского</nobr> банка»

    ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка»

    ЦБ объявил о санации <nobr>«Азиатско-Тихоокеанского</nobr> банка»

      «Азиатско-Тихоокеанский банк» — один из крупных игроков Дальнего Востока. Денег населения там лежит примерно на 60 млрд рублей — это 41-е место в России. И сегодня Центробанк заявил о мерах по предупреждению банкротства «Азиатско-Тихоокеанского банка», иными словами — план санации.

      По нему банк передают Фонду консолидации банковского сектора и вводят временную администрацию. ЦБ подчеркивает: моратория на удовлетворения требований кредиторов нет, банк продолжит работать в обычном режиме.

      Проблемы у «Азиатско-Тихоокеанского банка» начались еще в конце 2016 года. Тогда регулятор отозвал лицензию у его дочки «М2М Прайвет банка» и АТБ должен был создать 100-процентный резерв по его кредитам. Еще в начале этого года банк просил отсрочку, и смог ли в итоге выполнить условие — неизвестно. Также у финансовой организации есть проблемы с акционерами. Накануне сообщалось, что «Азиатско-Тихоокеанский банк» временно не открывает новые вклады, а в банке это объяснили обновлением программного обеспечения.

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