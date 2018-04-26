Зона отчуждения: каково жить по соседству с Чернобыльской АЭС

Сегодня в России — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, радиоактивное облако накрыло десятки стран. Эта трагедия — тяжелейшая в истории атомной энергетики. Жертвами лучевой болезни стали тысячи человек, пострадали сотни тысяч.

Многие населенные пункты в радиусе десятков километров от станции были выселены и превратились в призраки. В один из таких поселков в соседней Белоруссии отправился корреспондент НТВ Сергей Савин.



Василий Шульга, житель Гдени: «Оно ночью взорвалось. Наши рабочие говорят, что атомная взорвалась. Никакой паники. Панику уже потом создали по телевизору. А так бы жили и жили».



В самом Чернобыле в первые дни тоже было относительно спокойно. Во всяком случае днем.



Наталья Мацапура: «Я помню ночью тяжелая техника шла, очень шумно было. Но ночью нельзя было выходить, тогда запрет был. Типа военное время такое, выходить нельзя было. А днем спокойно выходили. А так произошла авария, и все. Ничего такого глобального никто не говорил».



Экстренная эвакуации Гдени началась только через неделю. Сначала всех отправили на три дня в другой район. Потом срок продлили еще на полгода, а потом местные жители ушли в массовую самоволку, и многие с вещами и скотиной вернулись в родные места.



Некоторые жители называют свою деревню счастливым бермудским треугольником. 26 апреля 1986 года Гдень в буквальном смысле пронесло. Ее не зацепили ни радиоактивный пепел, ни осадки. Удачная роза ветров. При этом Чернобыльская АЭС находится всего в 25 километрах. В итоге — чистый островок в зоне заражения, на самой границе с Украиной. А всего в километре начинается радиационный заповедник.



И все же именно чернобыльская трагедия стала главной причиной неумолимого угасания некогда зажиточной деревни. До аварии там проживали 700 человек. Были школа, дом культуры, магазины. В 1991 году Гдень зачем-то выселили повторно, перед этим для верности расформировав совхоз. Тогда же закрылись границы, и деревня оказалась в транспортном тупике. Но самые упорные и упрямые снова вернулись обратно.



Подробности — в видеоматериале.