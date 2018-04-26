Режим работы станций московского метро изменится в дни репетиций парада

Режим работы некоторых станций метро изменится в дни репетиции военного парада и весенних праздников, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Сообщается, что 26 апреля и 3 мая с 18:00 до окончания репетиции, 6 мая с 06:00 до окончания генеральной репетиции военного парада, а также 9 мая с 07:00 до окончания парада станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.



Как отмечается, 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы; со станции «Китай-город» в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда. В течение всего дня 9 мая на станции «Парк Победы» вестибюль №1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль №2 — только на вход.



Сообщается, что в День Победы 9 мая, после завершения праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк Культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная». Это необходимо для обеспечения безопасного и комфортного пребывания пассажиров на территории станций и вестибюлей метрополитена.



Из сообщения Московского метрополитена: «В эти дни также будут усилены меры транспортной безопасности и количество досмотровых мероприятий на всех станциях метро. Просим пассажиров с пониманием отнестись к этим мерам».