Более 200 человек эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара

Пожар произошел в
акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы в Уфе. Из здания эвакуировали более 200 человек.
Пожарная сигнализация сработала в медучреждении в ночь на четверг. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что очаг возгорания находится на посту дежурной медсестры на первом этаже акушерско-гинекологического корпуса.
Из сообщения пресс-службы: «В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе. Погибших, пострадавших нет».
Спасателям понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Еще через 20 минут пожар был полностью потушен, передает «Интерфакс».
На месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
Из сообщения пресс-службы: «В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе. Погибших, пострадавших нет».
Спасателям понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Еще через 20 минут пожар был полностью потушен, передает «Интерфакс».
На месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
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