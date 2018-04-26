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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Более 200 человек эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара. Уфа, больницы, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 200 человек эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара

    Более 200 человек эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара

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    Более 200 человек эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара

    Более 200 человек эвакуировали из роддома в Уфе <nobr>из-за</nobr> пожара

      Пожар произошел в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы в Уфе. Из здания эвакуировали более 200 человек.

      Пожарная сигнализация сработала в медучреждении в ночь на четверг. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что очаг возгорания находится на посту дежурной медсестры на первом этаже акушерско-гинекологического корпуса.

      Из сообщения пресс-службы: «В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе. Погибших, пострадавших нет».

      Спасателям понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Еще через 20 минут пожар был полностью потушен, передает «Интерфакс».

      На месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

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