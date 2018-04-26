В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня в России — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Эту дату установили в 2012 году в память об аварии на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля 1986 года названия городов Чернобыль и Припять стали нарицательными. Ветер разнес радиоактивные материалы от горящего четвертого энергоблока по огромной территории: пострадали жители СССР и стран Европы. По данным экспертов, приблизительное число жертв достигает четырех тысяч человек. Это не только ликвидаторы катастрофы, но и те, кто погиб в результате облучения.



Общемировые расходы на ликвидацию аварии и минимизацию ее последствий достигли 590 млрд долларов. Сейчас взорвавшийся энергоблок накрыт уже вторым саркофагом, город атомщиков Припять стал меккой для любителей экстремального туризма и фанатов игры «Сталкер», зона отчуждения превращена в природный заповедник. А 26 апреля каждый год по всему миру проходят памятные акции.

