Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
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Деловое утро НТВ 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыль, атомная энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

    В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

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    В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

    В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

    В России вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

      Сегодня в России — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Эту дату установили в 2012 году в память об аварии на Чернобыльской АЭС.

      В ночь на 26 апреля 1986 года названия городов Чернобыль и Припять стали нарицательными. Ветер разнес радиоактивные материалы от горящего четвертого энергоблока по огромной территории: пострадали жители СССР и стран Европы. По данным экспертов, приблизительное число жертв достигает четырех тысяч человек. Это не только ликвидаторы катастрофы, но и те, кто погиб в результате облучения.

      Общемировые расходы на ликвидацию аварии и минимизацию ее последствий достигли 590 млрд долларов. Сейчас взорвавшийся энергоблок накрыт уже вторым саркофагом, город атомщиков Припять стал меккой для любителей экстремального туризма и фанатов игры «Сталкер», зона отчуждения превращена в природный заповедник. А 26 апреля каждый год по всему миру проходят памятные акции.

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