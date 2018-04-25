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26 апреля, 15:00
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    Пентагон: Россия и Китай решили быть стратегическими противниками США

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    Пентагон: Россия и Китай решили быть стратегическими противниками США

    Пентагон: Россия и Китай решили быть стратегическими противниками США

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис в очередной раз обвинил Россию и Китай в намеренном стратегическом противостоянии Соединенным Штатам.

    Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «„Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками (США, — ред.). Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям“.

    Кроме того, по словам Мэттиса, Москва и Пекин пытаются завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран», передает «Интерфакс».

    Глава Пентагона также традиционно Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).

    Джеймс Мэттис: «Мы стремимся сделать так, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность нарушений ДРСМД со стороны России показывает, что добиться прогресса в установке контроля над вооружениями будет непросто, а также подрывает уверенность США в России в качестве надежного партнера по соглашениям».

    Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

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