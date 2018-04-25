Пентагон: Россия и Китай решили быть стратегическими противниками США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в очередной раз обвинил Россию и Китай в намеренном стратегическом противостоянии Соединенным Штатам.
Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «„Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками (США, — ред.). Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям“.
Кроме того, по словам Мэттиса, Москва и Пекин пытаются завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран», передает «Интерфакс».
Глава Пентагона также традиционно Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Джеймс Мэттис: «Мы стремимся сделать так, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность нарушений ДРСМД со стороны России показывает, что добиться прогресса в установке контроля над вооружениями будет непросто, а также подрывает уверенность США в России в качестве надежного партнера по соглашениям».
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
Кроме того, по словам Мэттиса, Москва и Пекин пытаются завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран», передает «Интерфакс».
Глава Пентагона также традиционно Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Джеймс Мэттис: «Мы стремимся сделать так, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность нарушений ДРСМД со стороны России показывает, что добиться прогресса в установке контроля над вооружениями будет непросто, а также подрывает уверенность США в России в качестве надежного партнера по соглашениям».
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
Комментарии