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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов

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    • Фото: NEVOMUSIC / youtube.com
    Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов

    Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов

    Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов
  • Фото: NEVOMUSIC / youtube.com

    • В Ташкенте на 88-м году жизни умер кинорежиссер и народный артист СССР Шухрат Аббасов.

    О смерти Аббасова сообщили его родные. По их словам, он умер сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте. Режиссера похоронят на мемориальном кладбище «Минор», передает ТАСС.

    Шухрат Аббасов родился в 1931 году в городе Коканда. Он — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии Узбекской ССР им. Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Звание народного артиста СССР ему было присвоено в 1981 году. В 1982–1986 годах Аббасов возглавлял киностудию «Узбекфильм», кроме того, он преподавал в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

    Самые известные картины режиссера — «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».

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