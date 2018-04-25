Скончался народный артист СССР Шухрат Аббасов

В Ташкенте на
88-м году жизни умер кинорежиссер и народный артист СССР Шухрат Аббасов.
О смерти Аббасова сообщили его родные. По их словам, он умер сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте. Режиссера похоронят на мемориальном кладбище «Минор», передает ТАСС.
Шухрат Аббасов родился в 1931 году в городе Коканда. Он — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии Узбекской ССР им. Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Звание народного артиста СССР ему было присвоено в 1981 году. В 1982–1986 годах Аббасов возглавлял киностудию «Узбекфильм», кроме того, он преподавал в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.
Самые известные картины режиссера — «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».
Шухрат Аббасов родился в 1931 году в городе Коканда. Он — режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии Узбекской ССР им. Хамзы и премии Ленинского комсомола Узбекистана. Звание народного артиста СССР ему было присвоено в 1981 году. В 1982–1986 годах Аббасов возглавлял киностудию «Узбекфильм», кроме того, он преподавал в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.
Самые известные картины режиссера — «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный».
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