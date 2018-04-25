Главврач петербургской больницы подозревается в махинациях с ОМС

По делу о мертвых душах в Александровской больнице под домашний арест отправлен заместитель главврача.

Людмилу Рошковскую подозревают в махинациях со страховыми выплатами. По версии следствия, она завышала число пациентов реанимационного отделения.



По указанию Рошковской в карты мнимых больных вносились недостоверные сведения о том, что они находились в палатах. После чего расходы на якобы оказанное лечение возмещались из Фонда обязательного медицинского страхования. Пока следователи зафиксировали два случая подобных выплат.



По данным Следственного комитета, на расчетный счет больницы было переведено не менее 65 тыс. рублей. В результате был причинен ущерб городскому бюджету.



Кроме того, во время своей работы в Александровской больнице Людмила Рошковская получила взятку в 49 тысяч рублей. Ранее она заведовала отделением реабилитации Николаевской больницы. В этой должности Рошковская стала победительницей конкурса «Женщина года» в номинации «Медицина».