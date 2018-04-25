В России ужесточат наказание за бегство пьяных водителей с места ДТП

Сегодня Конституционный суд разбирал вопрос об уходе от ответственности пьяных виновников ДТП.

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Поводом стало дело жителя Ивановской области. Находясь за рулем, он устроил аварию, в которой погибли два пассажира. Водитель скрылся с места ДТП и пришел в полицию через год. В суде мужчина заявил, что был трезв, вопреки показаниям свидетелей и видеозаписям из бара. Приговор — 8 лет колонии с учетом отягчающих обстоятельств — адвокаты успешно обжаловали, поскольку процедуру медосвидетельствования обвиняемый не прошел. Он от нее не отказывался, и потому факт опьянения нельзя считать доказанным.



Рассмотрев это дело, суд пришел к выводу, что фигуранты дел о «пьяных» ДТП, остающиеся на месте аварии, оказываются в неравном положении по сравнению с теми, кто скрывается, избегая проверки на алкоголь.



Законодателям поручено в течение года принять такие поправки, чтобы покидать место ДТП нетрезвому виновнику было невыгодно.