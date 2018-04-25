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    Владимир Пресняков — старший попал в больницу с инфарктом

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Владимир Пресняков — старший попал в больницу с инфарктом

    Владимир Пресняков — старший попал в больницу с инфарктом

    Владимир Пресняков — старший попал в больницу с инфарктом
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший оказался в больнице после перенесенного инфаркта.

    Композитор был доставлен в один из столичных кардиоцентров. Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Преснякова-старшего начались несколько дней назад.

    В настоящее время, как сообщает сайт Агентство городских новостей «Москва», он пошел на поправку.

    Анна Исаева, пресс-секретарь сына Владимира Преснякова — старшего: «Владимир Петрович действительно попал с инфарктом в один из московских кардиоцентров. Сейчас его состояние улучшилось и он пошел на поправку — врачи очень помогли. Мы очень им благодарны. Надеемся, что все обойдется».

    В то же время в интервью другому агентству — ТАСС — сам музыкант отказался комментировать сообщения о своей госпитализации. «Состояние у меня прекрасное. Госпитализацию комментировать не буду», — сказал он бодрым голосом по телефону.

    Владимир Пресняков — старший — российский композитор, известный саксофонист, бывший участник ансамбля «Самоцветы», заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ.

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