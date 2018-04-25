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    «Спартак» наказали за расистское поведение болельщиков

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Спартак» наказали за расистское поведение болельщиков

    «Спартак» наказали за расистское поведение болельщиков

    «Спартак» наказали за расистское поведение болельщиков
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» за расистское поведение болельщиков по итогам встречи с «Тосно».

    Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, письмо с просьбой оценить поведение болельщиков «Спартака» поступило от Алексея Смертина — офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе, передает РИА Новости.

    Григорьянц напомнил, что во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши.

    Артур Григорьянц: «За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу».

    «Спартак» и Тосно встречались в минувшую среду в полуфинале Кубка России. Красно-белые уступили на своем поле гостям в серии послематчевых пенальти.

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