«Спартак» наказали за расистское поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» за расистское поведение болельщиков по итогам встречи с «Тосно».
Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, письмо с просьбой оценить поведение болельщиков «Спартака» поступило от Алексея Смертина — офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе, передает РИА Новости.
Григорьянц напомнил, что во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши.
Артур Григорьянц: «За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу».
«Спартак» и Тосно встречались в минувшую среду в полуфинале Кубка России. Красно-белые уступили на своем поле гостям в серии послематчевых пенальти.
Григорьянц напомнил, что во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши.
Артур Григорьянц: «За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу».
«Спартак» и Тосно встречались в минувшую среду в полуфинале Кубка России. Красно-белые уступили на своем поле гостям в серии послематчевых пенальти.
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