В Красноярске мужчина выпал с 10-го этажа, отбиваясь от полицейских: видео

В Красноярске выпавший из окна многоэтажки мужчина скончался на месте от полученных травм.
Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью мужчины, выпавшего из окна 10-го этажа в Советском районе Красноярска.
Предварительно, следователи установили, что мужчина в «состоянии сильного эмоционального возбуждения» в подъезде выяснял отношения с одной из жительниц дома. Его крики услышала женщина, живущая на 10-м этаже. Она открыла дверь, чтобы узнать причину шума. В этот момент мужчина оттолкнул ее и забежал внутрь. В квартире он начал буянить — разбил руками несколько стеклопакетов, а затем забаррикадировался на балконе.
Испуганная владелица квартиры вызвала полицию. Когда мужчина увидел прибывших стражей порядка, он начал вылезать в окно на балконе и повис снаружи. Правоохранители бросились ему на помощь, схватили за руки и попытались втащить обратно на балкон.
Происходившее запечатлели на видео очевидцы. На кадрах видно, как висящий мужчина начал дергаться и вырываться, в результате стражи порядка не смогли его удержать. Мужчина упал на асфальт с высоты 10-го этажа и погиб.
Предварительно, следователи установили, что мужчина в «состоянии сильного эмоционального возбуждения» в подъезде выяснял отношения с одной из жительниц дома. Его крики услышала женщина, живущая на 10-м этаже. Она открыла дверь, чтобы узнать причину шума. В этот момент мужчина оттолкнул ее и забежал внутрь. В квартире он начал буянить — разбил руками несколько стеклопакетов, а затем забаррикадировался на балконе.
Испуганная владелица квартиры вызвала полицию. Когда мужчина увидел прибывших стражей порядка, он начал вылезать в окно на балконе и повис снаружи. Правоохранители бросились ему на помощь, схватили за руки и попытались втащить обратно на балкон.
Происходившее запечатлели на видео очевидцы. На кадрах видно, как висящий мужчина начал дергаться и вырываться, в результате стражи порядка не смогли его удержать. Мужчина упал на асфальт с высоты 10-го этажа и погиб.
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