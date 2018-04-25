Недовольный клиент по ошибке избил диспетчеров такси в Сарове: видео

В городе Сарове произошло нападение на операторов диспетчерской службы такси — мужчина ворвался в помещение и избил сотрудниц. О существовании камеры наблюдения в здании он не подозревал.

Судя по записи камеры наблюдения, никакой охраны в диспетчерской такси не было. И недовольный клиент вместе с другом прошли в кол-центр без каких-либо препятствий. Один из них практически сразу ударил сотрудницу офиса в лицо, та упала. Потом набросился на вторую операционистку. Она также не смогла укрыться от кулаков. Затем агрессивный мужчина вернулся к первой жертве — нанес завершающий удар ногой, после чего стремительно скрылся. Человек, который его сопровождал, молча наблюдал.



Уже после вмешательства правоохранительных органов выяснилось, что мужчине вроде как нагрубили, когда он пытался заказать такси. Обида, видимо, была такой горькой, что он не пожалел времени и выяснил, где находится диспетчерская, а затем приехал сказать свое «последнее слово». Только адрес перепутал. Оскорбили его сотрудники одной службы такси, а под удар попали их конкуренты. Это подтвердила проверка аудиозаписей разговоров.



Александр Рылкин, старший референт ОИОС МВД России по Нижегородской области: «Сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая квалификация действию участников конфликта. Один из участников инцидента установлен. Проводятся мероприятия по розыску второго участника конфликта».



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Квалификация зависит от того, как оценят врачи ущерб, нанесенный здоровью работниц диспетчерской такси.

