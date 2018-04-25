Поэт Григорий Вихров начал борьбу за наследство с мужем умершей матери

Поэт Григорий Вихров рассказал о том, что всерьез увлекся творчеством своей умершей матери. И все свободное время изучает ее дневники. Делает он это вынужденно. В личных записях писатель пытается найти ответ, почему она втайне от него вышла замуж. Вихров уверен, что брак фиктивный и был выгоден исключительно молодому мужу, которому по закону досталось внушительное наследство.

Поэт Григорий Вихров никогда не стал бы читать чужой дневник. Даже своей покойной матери. Но после ее смерти он узнал, что у него, оказывается, есть отчим, на 10 лет моложе его. И на 30 — умершей супруги, от которой вдовец, гражданин Белоруссии Василий Зданович, по решению суда унаследовал особняк в Подмосковье и квартиру в столице.



И лишь из блокнота — в нем пожилая женщина тайно описывала свои ежедневные мытарства — Вихрову стало понятно, что брак, о котором никто из близких пенсионерки и не догадывался, сложно назвать счастливым. Поэт сделал ксерокопию каждой страницы, а сам дневник передал в прокуратуру.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Василисы Казаковой.