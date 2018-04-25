«Обещал укокошить»: на Урале родственник избил 92-летнего ветерана из-за квартиры

В Екатеринбурге следователи проверяют информацию о том, что ветерана Великой Отечественной войны жестоко избил зять.

Вернувшись домой из больницы, 92-летний ветеран войны Ханиф Сидтиков попросил социальных работников не оставлять его одного: боится, что зять вернется и врачи уже не смогут его спасти.



Андрей Сорокин, как рассказал пожилой мужчина, во время последней встречи потребовал продать квартиру и отдать ему вырученную сумму. Хотел улучшить свои жилищные условия. Ветеран отказался и в результате был госпитализирован с побоями.



Ханиф Сидтиков, ветеран ВОВ: «Он пинал меня на полу. Он мне обещал: я тебя лучше убью, укокошу. За что я провинился, за что я провинился перед тобой?»



О нападении и угрозах Ханиф Сидтиков рассказал полицейским. Сейчас стражи порядка изучают медицинские справки и опрашивают соседей ветерана.



А ведь такими, вспоминает ветеран, отношения в семье были не всегда: пока была жива его дочь Нелли, зять часто помогал по хозяйству.



Ханиф Сидтиков: «Папой звал, 30 тысяч каждый месяц — три года, называл папой».



По случаю рождения у молодых ребенка Ханиф Ситдиков переписал на них имущество. Тогда инвалид, прошедший войну от Бреста до Курской дуги, и подумать не мог, что однажды сражаться ему придется с собственной родней и за крышу над головой, и даже за жизнь.



Ханиф Сидтиков признался, что возвращать квадратные метры в собственность через суд он не намерен. Хотел бы прожить отпущенный срок в своем доме. Но из соображений безопасности уже задумывается о переезде в другое место. Хоть для этого и придется арендовать квартиру.