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    Эффект мундиаля: представлен доклад о влиянии ЧМ-2018 на сферы жизни в России. спорт, футбол, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭффект мундиаля: представлен доклад о влиянии ЧМ-2018 на сферы жизни в России

    Эффект мундиаля: представлен доклад о влиянии ЧМ-2018 на сферы жизни в России

    1 комментарий
    Эффект мундиаля: представлен доклад о влиянии <nobr>ЧМ-2018</nobr> на сферы жизни в России

    Эффект мундиаля: представлен доклад о влиянии ЧМ-2018 на сферы жизни в России

    Эффект мундиаля: представлен доклад о влиянии <nobr>ЧМ-2018</nobr> на сферы жизни в России

      Как предстоящий чемпионат мира по футболу отразится на жизни нашей страны? Доклад об эффекте от первенства представлен сегодня в Москве.

      Независимое исследование провела группа зарубежных экспертов. Они показали в цифрах и процентах, что изменения уже ощутимы практически во всех сферах. В экономике отмечен вклад в ВВП на уровне почти 900 миллиардов рублей за пять лет.

      85% инвестиций направлено на обновление инфраструктуры, в том числе транспорта. Модернизировано 20 вокзалов и станций, построено 178 километров дорог.

      Чемпионат также обеспечил только в этом году дополнительные 220 тысяч рабочих мест. Нельзя переоценить и влияние на пропаганду спорта и здорового образа жизни.

      Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»: «Мы отметили огромный приток в спортивные школы даже после того, как РФ получила право на проведение ЧМ. Чего говорить о том, что будет после ЧМ, когда дети увидят воочию, как играют Роналду, Месси в тех городах, в которых они растут».

      Такой массовый наплыв школьников в секции не страшен. Места для тренировок должно хватить всем. К чемпионату построили либо реконструировали 12 стадионов и почти 100 спортивных площадок.

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