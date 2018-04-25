Пьяные пассажиры с ножом напали на популярного видеоблогера-таксиста

Не повезло таксисту из Уфы. Назойливые пассажиры, которых он попытался высадить, приставили к его горлу нож и велели ехать по указанному адресу. В итоге завязалась потасовка, а спасать водителя пришлось прохожим.

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Это происшествие вряд ли обсуждали бы так широко, но таксист оказался популярным видеоблогером. Вот только в своих роликах он напротив играет роль очень нехорошего извозчика.



Этим видеороликом таксист-блогер Буранбай Билалов не будет делиться с подписчиками. Говорит, что не формат. Зато кадры уже изучили сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту нападения на знаменитого уфимского извозчика. Очевидцы, которые вызвали на место патрульных, на камеру мобильного сняли, как шофер пытается защититься от парочки подвыпивших и вооруженных клиентов. Пассажиры отказывались платить по счету.



Бибалов признался, что спасла его природная ловкость. От ножа ему удалось увернуться, а после он кое-как выбил холодное оружие из рук пассажира. Блогер вспоминает, что изначально хотел отказаться от этого заказа.



Буранбай Билалов: «Изначально я почувствовал запах алкоголя. Но заказ был короткий, решил взять. И началось — окно закрой, открой. Я попросил их выйти — начали оскорблять».



В своем видеоблоге Билалов сам предстает во всем известном образе навязчивого таксиста, который любит поболтать с клиентами, порассуждать на философские темы без особого такта и скромности.



Полицейские прибыли на место так быстро, что агрессивные пассажиры не успели сбежать. Их доставили в участок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.