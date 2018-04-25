Укравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео

Все пошло не по сценарию у похитителя из Тамбова. Мужчина, который украл из кредитной организации 30 миллионов рублей, обронил пачки с деньгами прямо перед камерой наблюдения.

Следствие установило, что 27-летний злоумышленник проник в офис организации, взломал металлический сейф и украл деньги. Скрываясь с места преступления, мужчина потерял часть похищенной суммы. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.



Ирина Волк, официальный представитель МВД: «Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге».



Полицейские обнаружили мешок с деньгами в арендованном мужчиной гараже на севере Тамбова. Выяснилось, что подозреваемый успел потратить часть средств: он приобрел недвижимость и погасил старые долги.



Подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.