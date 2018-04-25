Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Укравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео. кражи и ограбления, Тамбовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео

    Укравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео

    комментировать
    Укравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео

    Укравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео

    Укравший 30 млн тамбовчанин растерял деньги, убегая с места преступления: видео

      Все пошло не по сценарию у похитителя из Тамбова. Мужчина, который украл из кредитной организации 30 миллионов рублей, обронил пачки с деньгами прямо перед камерой наблюдения.

      Следствие установило, что 27-летний злоумышленник проник в офис организации, взломал металлический сейф и украл деньги. Скрываясь с места преступления, мужчина потерял часть похищенной суммы. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД: «Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге».

      Полицейские обнаружили мешок с деньгами в арендованном мужчиной гараже на севере Тамбова. Выяснилось, что подозреваемый успел потратить часть средств: он приобрел недвижимость и погасил старые долги.

      Подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru