Жители Екатеринбурга смогут контролировать качество дорог через мобильное приложение

Жители Екатеринбурга теперь смогут сами контролировать качество дорог в городе. Сегодня запустили полную версию мобильного приложения «Монитор».

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Пользователи получат возможность оперативно сообщать о ямах, ДТП, поврежденных дорожных знаках. Для этого нужно сначала скачать приложение, которое доступно для всех смартфонов, потом просто сфотографировать дефект и отправить снимок. Он попадает сразу же в диспетчерскую службу.



Когда проблема будет решена, в приложении пользователю придет полный отчет. Власти Екатеринбурга уверены, что программа поможет сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной. Видимо, жители согласны: приложение скачали уже более тысячи человек.