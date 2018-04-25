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    Жители Екатеринбурга смогут контролировать качество дорог через мобильное приложение

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    Жители Екатеринбурга смогут контролировать качество дорог через мобильное приложение

    Жители Екатеринбурга смогут контролировать качество дорог через мобильное приложение

    Жители Екатеринбурга смогут контролировать качество дорог через мобильное приложение

      Жители Екатеринбурга теперь смогут сами контролировать качество дорог в городе. Сегодня запустили полную версию мобильного приложения «Монитор».

      Пользователи получат возможность оперативно сообщать о ямах, ДТП, поврежденных дорожных знаках. Для этого нужно сначала скачать приложение, которое доступно для всех смартфонов, потом просто сфотографировать дефект и отправить снимок. Он попадает сразу же в диспетчерскую службу.

      Когда проблема будет решена, в приложении пользователю придет полный отчет. Власти Екатеринбурга уверены, что программа поможет сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной. Видимо, жители согласны: приложение скачали уже более тысячи человек.

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