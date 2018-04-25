Украинский суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко

Адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

3642 Порошенко

Украина

На своей странице в Facebook Кузьмин отметил, что по его заявлениям против президента ранее суды уже обязали правоохранителей провести ряд расследований.



Ренат Кузьмин: «Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое. Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его „любимые друзья“, а он типа ничего не знал и не ведал».



В частности, по данным Кузьмина, речь идет о «госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen», незаконном обогащении Порошенко по делу «Укргаздобычи»; лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворении по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне военной операции в Донбассе; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола; о «незаконном вмешательстве» Украины в выборы США.



«Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент», — настаивает адвокат.



При этом он не уточнил, были ли по данным решениям судов в итоге возбуждены уголовные дела.



