«Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами

В Германии главу интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса встретили протестами. Самый богатый человек мира приехал в Берлин на церемонию награждения, чтобы забрать свой приз за вклад в инновации. И там же собрались почти полтысячи митингующих.

Люди свистели, били в барабаны и держали плакаты с надписями «Заставьте его платить!». Немецкий союз рабочих не устраивает то, как в компании Безоса обращаются с трудящимися. Они уже давно требуют повысить им зарплату, так как, по их словам, другие ретейлеры платят больше.



Митингующие критиковали и его налоговую политику. Ранее президент США Дональд Трамп обвинял компанию Безоса в том, что она платит мало налогов или вообще не отчисляет их местным властям.