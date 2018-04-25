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Братаны 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    «Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами. Amazon, Берлин, Германия, зарплаты, миллионеры и миллиардеры, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами

    «Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами

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    «Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами

    «Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами

    «Заставьте его платить!»: главу Amazon в Германии встретили протестами

      В Германии главу интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса встретили протестами. Самый богатый человек мира приехал в Берлин на церемонию награждения, чтобы забрать свой приз за вклад в инновации. И там же собрались почти полтысячи митингующих.

      Люди свистели, били в барабаны и держали плакаты с надписями «Заставьте его платить!». Немецкий союз рабочих не устраивает то, как в компании Безоса обращаются с трудящимися. Они уже давно требуют повысить им зарплату, так как, по их словам, другие ретейлеры платят больше.

      Митингующие критиковали и его налоговую политику. Ранее президент США Дональд Трамп обвинял компанию Безоса в том, что она платит мало налогов или вообще не отчисляет их местным властям.

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