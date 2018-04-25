Путин: ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы некоторыми странами в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам и экстремистам.

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Путин

Соответствующее обращение главы государства на церемонии открытия международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, зачитал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.



Владимир Путин: «Некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения международных споров».



По словам президента, «это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов». Он отметил, что в связи с этим проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности приобретают особую остроту.



Владимир Путин: «Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе».



Путин добавил, что открывшийся в Сочи форум даст хорошую возможность обсудить пути противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, обменяться наработанным опытом и расширить профессиональные контакты.