Трампа высмеяли за неуклюжие попытки взять жену за руку

Визит президента Франции в США подарил пользователям соцсетей сразу несколько ярких тем, которые еще не скоро перестанут обсуждать.
Больше всего комментариев об отношениях президента США с первой леди. Пользователи Twitter заметили, как Меланья Трамп снова не захотела брать мужа за руку.
На крыльце Белого дома во время совместного фото Трамп несколько раз пытался намекнуть супруге, но она не сразу ответила на его рукопожатие. Большинство комментариев сводится к тому, что попытки Трампа взять жену за руку слишком неуверенные.
@BetsyBits: «Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно».
@DWPippy: «Ей нужна веревка, чтобы сбежать».
Также внимание блогеров привлекли тост американского президента по бумажке и его абсолютно негосударственный жест в адрес французского коллеги — Трамп указал на перхоть на плече Макрона и стряхнул ее.
На крыльце Белого дома во время совместного фото Трамп несколько раз пытался намекнуть супруге, но она не сразу ответила на его рукопожатие. Большинство комментариев сводится к тому, что попытки Трампа взять жену за руку слишком неуверенные.
@BetsyBits: «Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно».
That moment when your wife resists holding your hand… PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C— BetsyBits (@BetsyBits) 24 апреля 2018 г.
@DWPippy: «Ей нужна веревка, чтобы сбежать».
She needs a knotted rope for the escape..— David W Pippy (@DWPippy) 24 апреля 2018 г.
Также внимание блогеров привлекли тост американского президента по бумажке и его абсолютно негосударственный жест в адрес французского коллеги — Трамп указал на перхоть на плече Макрона и стряхнул ее.
Комментарии