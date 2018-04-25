Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Трампа высмеяли за неуклюжие попытки взять жену за руку. Макрон, США, Трамп Дональд, Трамп Меланья, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрампа высмеяли за неуклюжие попытки взять жену за руку

    Трампа высмеяли за неуклюжие попытки взять жену за руку

    1 комментарий

    Трампа высмеяли за неуклюжие попытки взять жену за руку

    Трампа высмеяли за неуклюжие попытки взять жену за руку

      Визит президента Франции в США подарил пользователям соцсетей сразу несколько ярких тем, которые еще не скоро перестанут обсуждать.

      Больше всего комментариев об отношениях президента США с первой леди. Пользователи Twitter заметили, как Меланья Трамп снова не захотела брать мужа за руку.

      На крыльце Белого дома во время совместного фото Трамп несколько раз пытался намекнуть супруге, но она не сразу ответила на его рукопожатие. Большинство комментариев сводится к тому, что попытки Трампа взять жену за руку слишком неуверенные.

      @BetsyBits: «Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно».




      @DWPippy: «Ей нужна веревка, чтобы сбежать».




      Также внимание блогеров привлекли тост американского президента по бумажке и его абсолютно негосударственный жест в адрес французского коллеги — Трамп указал на перхоть на плече Макрона и стряхнул ее.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru