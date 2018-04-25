Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн

На аукционе Sotheby’s выставили картину с самой высокой в истории оценочной стоимостью. Работу Амадео Модильяни «Обнаженная, лежащая на левом боку» оценили в 150 миллионов долларов.

Еще ни одно произведение в истории аукционов не выставляли по столь высокой цене. Предыдущий рекорд принадлежал Пабло Пикассо. Его «Алжирские женщины» на старте оценивались в 140 миллионов долларов.



Даже полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира», ушедшее в конце прошлого года с молотка за 450 миллионов долларов, став самым дорогим произведением живописи, на старте аукциона оценивали в 100 миллионов.



Эксперты уверены: на предстоящих торгах Модильяни непременно установит личный рекорд.



«Обнаженная, лежащая на левом боку» входит в серию картин, написанных Модильяни в 1917 году. Тогда на выставке в Париже полотна привлекли внимание властей города: они посчитали такое искусство нарушающими нормы общественной морали и закрыли экспозицию.