Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
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Деловое утро НТВ 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн. аукционы, живопись и художники, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКартину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн

    Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн

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    Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн

    Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн

    Картину Модильяни выставили на аукцион по рекордной цене в $150 млн

      На аукционе Sotheby’s выставили картину с самой высокой в истории оценочной стоимостью. Работу Амадео Модильяни «Обнаженная, лежащая на левом боку» оценили в 150 миллионов долларов.

      Еще ни одно произведение в истории аукционов не выставляли по столь высокой цене. Предыдущий рекорд принадлежал Пабло Пикассо. Его «Алжирские женщины» на старте оценивались в 140 миллионов долларов.

      Даже полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира», ушедшее в конце прошлого года с молотка за 450 миллионов долларов, став самым дорогим произведением живописи, на старте аукциона оценивали в 100 миллионов.

      Эксперты уверены: на предстоящих торгах Модильяни непременно установит личный рекорд.

      «Обнаженная, лежащая на левом боку» входит в серию картин, написанных Модильяни в 1917 году. Тогда на выставке в Париже полотна привлекли внимание властей города: они посчитали такое искусство нарушающими нормы общественной морали и закрыли экспозицию.

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