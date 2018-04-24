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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира. выставки и музеи, изобретения, наука и открытия, роботы, Сколково, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира

    На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира

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    На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира

    На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира

    На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира

      В технопарке «Сколково» сегодня представили новые тренды в развитии робототехники. Обменяться идеями и показать свои достижения на форум съехались более пяти тысяч участников со всего мира.

      Это самый большой технопарк восточной Европы на базе «Сколково». Каждый, пришедший туда, сделал шаг в будущее. На форуме Skolkovo Robotics представлены мировые достижения в области робототехники. Конечно, в первую очередь отечественного производства.

      Отдельный ряд — с роботами, которые помогут сделать серьезный шаг в области медицины. Робот-пациент — для отработки навыков оказания первой помощи. В нем учтены все особенности человеческого организма, роботические протезы, которые способны заменить части тела. А также набирающий популярность экзоскелет. Он способен поднять на ноги с инвалидной коляски. Такие уже есть в десятках российских, а также зарубежных клиник.

      На форуме представлена и развлекательная робототехника, а также роботы-учителя, строители, беспилотные грузовики и робот из бумажных коробок. Этот форум — не просто выставка достижений. Участники обмениваются опытом, мнениями. А среди посетителей есть и потенциальные покупатели. Так что, возможно, уже скоро многие из этих экспонатов мы встретим в больницах, учебных заведениях, детских садах и даже в подъездах.

      Подробности — в репортаже.

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