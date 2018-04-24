На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира

В технопарке «Сколково» сегодня представили новые тренды в развитии робототехники. Обменяться идеями и показать свои достижения на форум съехались более пяти тысяч участников со всего мира.

Это самый большой технопарк восточной Европы на базе «Сколково». Каждый, пришедший туда, сделал шаг в будущее. На форуме Skolkovo Robotics представлены мировые достижения в области робототехники. Конечно, в первую очередь отечественного производства.



Отдельный ряд — с роботами, которые помогут сделать серьезный шаг в области медицины. Робот-пациент — для отработки навыков оказания первой помощи. В нем учтены все особенности человеческого организма, роботические протезы, которые способны заменить части тела. А также набирающий популярность экзоскелет. Он способен поднять на ноги с инвалидной коляски. Такие уже есть в десятках российских, а также зарубежных клиник.



На форуме представлена и развлекательная робототехника, а также роботы-учителя, строители, беспилотные грузовики и робот из бумажных коробок. Этот форум — не просто выставка достижений. Участники обмениваются опытом, мнениями. А среди посетителей есть и потенциальные покупатели. Так что, возможно, уже скоро многие из этих экспонатов мы встретим в больницах, учебных заведениях, детских садах и даже в подъездах.



Подробности — в репортаже.